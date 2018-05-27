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Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай ньюз".

"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем Твиттере.

По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".

Кю об

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Интерфакс