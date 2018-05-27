Сбой в расписании рейсов произошел в аэропорту Лондона из-за удара молнии

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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 11:50 27.05.2018 - 11:50

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай ньюз". "В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем Твиттере. По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены". Кю об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс