Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 12:07

Порту. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Национальная сборная Бразилии по футболу получила Кубок "Девять ценностей" за усилия в реализации программ социальной ответственности.

Награждение прошло в рамках международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", реализуемой ПАО "Газпром", и было приурочено к товарищескому матчу сборной Бразилии против сборной Панамы в городе Порту (Португалия). Команды сыграли вничью, 1:1.

Награда вручается пятый год подряд. Предыдущими обладателями кубка были футбольные клубы "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал Мадрид" (Испания).

В этот год победителя выбирали дети, послы программы "Футбол для дружбы", среди 32 сборных, сыгравших на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России. В голосовании приняли участие юные спортсмены и журналисты из 211 стран и регионов мира.

"Эта награда очень важна для нас. И она налагает на нас дополнительную ответственность, - заявил генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Вальтер Фельдман на церемонии награждения. - Мы знаем, что лишь небольшой процент детей станет в будущем профессиональными спортсменами. Однако мы используем футбол для передачи им важных ценностей, и потом эти дети смогут стать хорошими врачами, учителями, добиться успехов в других сферах".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года при поддержке ФИФА, УЕФА, МОК, а также футбольных федераций различных стран и других организаций. Финальные мероприятия седьмого сезона программы пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня 2019 года.

йй фф ав*

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