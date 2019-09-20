Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 15:19

Токио. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Сборная России по регби потерпела поражение от национальной команды Японии в стартовом матче розыгрыша Кубка мира в Токио.

Встреча закончилась со счетом 30:10 (12:7) в пользу японских регбистов

На трибунах арены Tokyo Stadium присутствовало 50 тысяч зрителей, россиян поддерживали около сотни болельщиков.

Следующий матч сборная России проведет 24 сентября против сборной Самоа. Игра пройдет в Саитаме.

Россия принимает участие в Кубке мира второй раз в истории, впервые россияне сыграли на главном турнире четырехлетия в мире регби в 2011 году в Новой Зеландии. Тогда она заняла последнее, пятое место в своей группе. Но в четырех матчах группового этапа сборная России совершила восемь попыток, что стало лучшим результатом для команды-новичка за всю историю турнира.

В отборочном турнире Кубка мира 2019 года россияне заняли третье место, уступив Румынии и Испании. Впоследствии румынская и испанская сборные были дисквалифицированы за то, что в их составах выступали натурализованные игроки, которые получили гражданство нелегально.

Кроме Японии, которая занимает 10-е место мирового рейтинга, соперниками россиян по группе A будут команды Самоа (16-е место), лидер рейтинга сборная Ирландии, а также Шотландия (7-е место). Сборная России в мировом рейтинге располагается на 20-й строчке.

За трофей борются 20 лучших команд мира, победитель станет известен 2 ноября. Действующим победителем турнира является команда Новой Зеландии.

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