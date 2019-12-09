Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:32

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Футболисты российской сборной получат возможность выступать под флагом своей страны на отборочных матчах к Чемпионату мира 2022 года в Катаре, заявил в понедельник председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

"Принятые (WADA - ИФ) меры не охватывают отборочный этап", - сказал он на пресс-конференции в Лозанне.

Ранее в WADA пояснили, что сборная РФ имеет право участвовать непосредственно футбольном первенстве 2022 года, но в нейтральном статусе. "Это произойдет, конечно, если они преодолеют отборочный этап", - добавил Тэйлор.

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