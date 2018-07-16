Сборная Франции по футболу летит на родину, где ее ждет парад на Елисейских полях - СМИ
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Париж. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Игроки ставшей чемпионом мира сборной Франции по футболу и ее тренерский штаб вылетели в понедельник в Париж, сообщает сайт газеты "Фигаро".
Ожидается, что самолет с футболистами на борту приземлится в районе 18:00 мск в парижском аэропорту "Шарль де Голль".
После этого, согласно плану, футболисты на автобусе направятся на торжественный парад на Елисейских полях.
1во др
Интерфакс