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Париж. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Игроки ставшей чемпионом мира сборной Франции по футболу и ее тренерский штаб вылетели в понедельник в Париж, сообщает сайт газеты "Фигаро".

Ожидается, что самолет с футболистами на борту приземлится в районе 18:00 мск в парижском аэропорту "Шарль де Голль".

После этого, согласно плану, футболисты на автобусе направятся на торжественный парад на Елисейских полях.

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Интерфакс