Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:11 16.07.2018 - 17:11

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В столице Хорватии Загребе проходит парад в честь хорватской национальной сборной по футболу, ставшей серебряным призером Чемпионата мира FIFA 2018 года.

Парад в прямом эфире транслируется по хорватскому телевидению.

На кадрах видно, как футболисты на открытых автобусах едут по направлению к центру города. Сборную приветствуют тысячи фанатов, выстроившихся вдоль маршрута движения автобусов.

Болельщики скандируют "Чемпионы, чемпионы!", а также "Спасибо, наши герои!" и размахивают государственными флагами страны.

По информации новостного портала Total Croatia News, конечной точкой парада станет центральная площадь Загреба - Площадь Бана Йосипа Елачича.

Портал отметил, что футбольные фанаты и желающие поблагодарить спортсменов за выход в финал чемпионата начали собираться на площади еще с утра понедельника.

По первоначальным данным, более 100 тыс. человек вышли на улицы Загреба, чтобы принять участие в чествовании футболистов.

В финале Чемпионата мира 2018 года сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.

1ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line