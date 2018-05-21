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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 7:59 21.05.2018 - 07:59

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Хоккеисты сборной Швеции завоевали золото чемпионата мира в Дании.

В финале соревнования они одержали победу над национальной командой Швейцарии - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Сборная Швейцарии дважды выходила вперед, но оба раза позволила сопернику отыграться. Основное время противостояния завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов швейцарская команда также вела в счете, но вскоре Швеция отыгралась и в итоге добилась победы (2:1 в буллитах).

Таким образом, сборная Швеции стала чемпионом мира в 11-й раз и второй раз подряд. Также на ее счету 19 серебряных и 17 бронзовых медалей. Что касается Швейцарии, то она дважды становилась серебряным призером, восемь раз - бронзовым.

Турнирный путь на чемпионате мира-2018 сборная Швеции начала крупной (5:0) победой над Белоруссией в первом туре группового этапа. Затем шведы одолели Чехию (3:2), Францию (4:0), Австрию (7:0), Словакию (4:3, в овертайме), Швейцарию (5:3) и Россию (3:1). В группе А Швеция заняла первое место.

В четвертьфинале шведы взяли верх над Латвией (3:2), в полуфинале - над США (6:0).

Швейцария в первом туре победила Австрию (3:2, в овертайме), затем выиграла у Словакии (2:0), проиграла Чехии (4:5, по буллитам). После этого швейцарцы выиграли к Белоруссии (5:2), уступили России (3:4) и Швеции (3:5), а в последнем туре победили Францию (5:1). В группе А Швейцария финишировала на четвертом месте.

В четвертьфинале сборная Швейцарии оказалась сильнее Финляндии (3:2), в полуфинале - Канады (3:2).

Бронзовым призером турнира, как сообщалось, стала команда США, со счетом 4:1 в матче за третье место переигравшая сборную Канады.

Что касается сборной России, то ее потолком на ЧМ стал выход в четвертьфинал, где она уступила Канаде со счетом 4:5, пропустив решающую шайбу в овертайме.

Чемпионат мира-2018 проходил в Дании с 4 по 20 мая.

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