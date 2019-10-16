***Страны ЕС призвали Турцию прекратить операцию на северо-востоке Сирии

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность возможным ухудшением ситуации в Сирии в связи с военной операцией Турции на северо-востоке САР, заявил председатель СБ в октябре, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила.

"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском рассредоточения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГИЛ (запрещено в РФ - ИФ), а также серьезную озабоченность в связи с риском ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии", - зачитал журналистам председатель согласованные в ходе закрытых консультаций Совбеза по Сирии элементы для прессы (форма заявления для прессы, отражающего единую позицию СБ).

В среду в первой половине дня по времени Нью-Йорка члены Совета собрались на закрытой встрече, чтобы обсудить военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Запрос о проведении консультаций поступил от пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

По итогам заседания постпреды стран Евросоюза - Бельгии, Франции, Германии, Польши и Великобритании, а также Эстонии, входящие в состав Совета, выступили со своим заявлением. "Члены ЕС осуждают одностороннюю военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают Турцию прекратить ее", - сказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген от лица всех представителей.

10 октября члены Совета уже собирались за закрытыми дверями в связи с действиями в Турции, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление. Закрытая встреча состоялась также по инициативе пяти европейских членов Совета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Власти многих стран критикуют эту операцию, а США ввели в понедельник санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также против министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском, в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев во вторник сообщил журналистам в Абу-Даби, что Россия выступала посредником в налаживании диалога между сирийским правительством и курдами, переговоры проходили, в том числе на российской базе в Хмеймиме. "Мы всегда не только призывали к этому, но и оказывали, естественно, определенные посреднические усилия на этом направлении", - сказал Лаврентьев.

В понедельник Эрдоган заявил, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани, однако в тот же день вечером сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что армия Сирии вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что Манбидж взят сирийской армией под полный контроль.

1йф бп

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