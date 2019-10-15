Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 20:17

Нью-Йорк (ООН). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренную закрытую встречу в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии по запросу пяти европейских членов Совета, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

По словам собеседника агентства, закрытые консультации были назначены на утро среды.

Как сообщил источник, запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии 16 октября поступил от пяти европейских членов Совета Безопасности - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Председатель СБ в октябре, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила ранее подтвердил журналистам в ООН, что были запрошены консультации на среду.

"Через несколько минут мы назначим время его (заседания -ИФ) проведения", - сказал он.

10 октября члены Совета уже собирались за закрытыми дверями в связи с действиями в Турции, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление. Закрытая встреча состоялась также по инициативе пяти европейских членов Совета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Власти многих стран критикуют эту операцию, а США ввели в понедельник санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также против министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском, в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев во вторник сообщил журналистам в Абу-Даби, что Россия выступала посредником в налаживании диалога между сирийским правительством и курдами, переговоры проходили, в том числе на российской базе в Хмеймиме. "Мы всегда не только призывали к этому, но и оказывали, естественно, определенные посреднические усилия на этом направлении", - сказал Лаврентьев.

В понедельник Эрдоган заявил, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани, однако в тот же день вечером сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что армия Сирии вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что Манбидж взят сирийской армией под полный контроль.

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