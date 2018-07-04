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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 5:25 04.07.2018 - 05:25

Нью-Йорк (ООН). 4 июля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о беженцах на юго-западе Сирии в среду обсудят на заседании Совбеза ООН.

Инициатива созыва принадлежит Швеции, которая временно председательствует в Совете безопасности всемирной организации.

По распространенному в ООН сообщению шведского постпредства, на заседании панируется "обсудить вопросы улучшения гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии", где число беженцев из-за активизации боевых действий в этом районе достигло 270 тыс. человек.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

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