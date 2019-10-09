СБ ООН в четверг обсудит события на севере Сирии - СМИ
Нью0-Йорк (ООН). 9 октября. ТИНТЕРФАКС - Совбез ООН проведет в четверг экстренное заседание для обсуждения турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на диписточники.
Заседание состоится по просьбе Франции, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Польши.
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