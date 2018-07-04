СБ ООН в четверг рассмотрит проблему беженцев в Сирии
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(обновленная версия сообщения от 6:25 мск, добавлены подробности, уточняется день заседания: четверг)
Нью-Йорк (ООН). 4 июля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о беженцах на юго-западе Сирии в четверг обсудят на заседании Совбеза ООН.
Инициатива созыва принадлежит Швеции, которая в настоящее время председательствует в Совете безопасности Всемирной организации.
По распространенному в ООН сообщению шведского постпредства, на заседании панируется "обсудить вопросы улучшения гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии", где число беженцев из-за активизации боевых действий в этом районе достигло около 270 тыс. человек.
Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск). Оно пройдет в закрытом режиме.
Ожидается, что в ходе заседания Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сделает доклад перед членами Совбеза ООН относительно гуманитарной ситуации в провинции Деръа, откуда с 19 июня, по оценкам ООН, из-за боевых действий бежали до 330 тыс. сирийцев.
Рост насилия "указывает на очередную неудачу сторон конфликта в том, что касается защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры", отмечается в сообщении постпредства.
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Интерфакс