Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 9:33 04.07.2018 - 09:33

(обновленная версия сообщения от 6:25 мск, добавлены подробности, уточняется день заседания: четверг)

Нью-Йорк (ООН). 4 июля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о беженцах на юго-западе Сирии в четверг обсудят на заседании Совбеза ООН.

Инициатива созыва принадлежит Швеции, которая в настоящее время председательствует в Совете безопасности Всемирной организации.

По распространенному в ООН сообщению шведского постпредства, на заседании панируется "обсудить вопросы улучшения гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии", где число беженцев из-за активизации боевых действий в этом районе достигло около 270 тыс. человек.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск). Оно пройдет в закрытом режиме.

Ожидается, что в ходе заседания Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сделает доклад перед членами Совбеза ООН относительно гуманитарной ситуации в провинции Деръа, откуда с 19 июня, по оценкам ООН, из-за боевых действий бежали до 330 тыс. сирийцев.

Рост насилия "указывает на очередную неудачу сторон конфликта в том, что касается защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры", отмечается в сообщении постпредства.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line