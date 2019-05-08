Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 20:04

Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Бельгия, Германия и Кувейт запросили проведение экстренного заседания СБ ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщают французские СМИ со ссылкой на дипломатов.

Ожидается, что встреча может пройти в пятницу в 17:00 по московскому времени за закрытыми дверями.

По словам дипломатов, на заседании будет представлен доклад о гуманитарной ситуации в Идлибе, вызывающей серьезные опасения у ряда стран.

26 апреля страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран, Турция - договорились о конкретных мерах по снижению числа нарушений в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорилось в итоговом заявлении России, Ирана и Турции по итогам 12 раунда Астанинского процесса.

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