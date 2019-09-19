Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - СБ ООН в четверг не принял проект резолюции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, предложенный тремя странами - ФРГ, Бельгией и Кувейтом.

Против резолюции проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.

"Проект резолюции не принимается, потому что против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта