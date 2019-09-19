Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:14

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - СБ ООН в четверг не принял проект резолюции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, предложенный тремя странами - ФРГ, Бельгией и Кувейтом.

Против резолюции проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.

"Проект резолюции не принимается, потому что против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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