Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - СБ ООН в четверг не принял проект резолюции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, предложенный тремя странами - ФРГ, Бельгией и Кувейтом.
Против резолюции проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.
"Проект резолюции не принимается, потому что против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.
При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.
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