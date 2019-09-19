Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:30

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Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН в четверг не принял проект резолюции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, предложенный ФРГ, Бельгией и Кувейтом.

Против резолюции проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.

"Проект резолюции не принимается, потому что против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.

ФРГ, Бельгия и Кувейт окончательно согласовали текст резолюции лишь накануне. В предложенной резолюции содержится призыв к установлению в провинции Идлиб режима прекращения огня, начиная с 0:00 по местному времени (совпадает с московским) в субботу 21 сентября.

ФРГ, Бельгия и Кувейт в резолюции "требуют, чтобы члены (ООН - ИФ) гарантировали: все антитеррористические меры, в том числе в провинции Идлиб, соответствовали обязательствам (стран - ИФ) по международному праву, включая международное гуманитарное право, международные законы в области прав человека и международное право, регулирующее положение беженцев".

В резолюции подчеркивается, что "контртеррористические операции не освобождают стороны вооруженного конфликта от их обязательств по международному гуманитарному праву, включая обязанность делать различия между гражданским населением и участниками боевых действий". В этой связи особенно указывается на обязанность сирийского правительства придерживаться подобных принципов.

Также в резолюции содержится призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии в своих действиях придерживаться принципа "пропорциональности" и предпринимать все возможные меры предосторожности с целью "избегать или хотя бы минимизировать вред для мирных жителей и гражданских объектов", а также немедленно прекратить неизбирательные бомбардировки.

Указывается на важность выполнения меморандума о взаимопонимании, заключенного 17 сентября 2018 года между Россией и Турцией.

Авторы резолюции полагают, что ее реализация позволит избежать дальнейшего ухудшения и без того катастрофической ситуации в провинции Идлиб.

В свою очередь постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген на заседании СБ ООН назвал документ носящим исключительно гуманитарной характер.

"ООН несколько раз предупреждала, что Идлиб может стать самым худшим гуманитарным кризисом 21-го века. СБ ООН не может и не должен дать этому случиться. Это наша общая обязанность как членов СБ ООН предпринять действия", - также говорил он перед заседанием СБ ООН.

Согласно оценке Хойсгена, с момента начала наступления сирийских правительственных сил четыре месяца назад на северо-западе Сирии примерно 500 тыс. человек пришлось стать перемещенными лицами, а также был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

Позже в четверг на заседании СБ ООН также ожидается голосование по российскому-китайскому проекту резолюции, посвященному ситуации в Идлибе.

1йф аю

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