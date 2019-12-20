Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 21:41

Нью-Йорк (ООН). 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности так и не смогли прийти к компромиссному решению по продлению механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии и каждый остался разочарован итогами голосования по проектам резолюций.

Совет Безопасности в пятницу провел голосование по российскому и западному проектам резолюций, однако первый не набрал необходимых девяти голосов, а на второй Россия и Китай наложили вето.

Российский проект документа поддержали пять стран - Россия, Китай, Экваториальная Гвинея, Южная Африка, и Кот д'Ивуар, "против" выступили США, Франция, Великобритания, Польша, Перу и Доминиканская Республика, Германия, Бельгия, Кувейт и Индонезия решили воздержаться. "За" западный проект проголосовали 13 членов, "против" - Россия и Китай.

"Мы глубоко разочарованы голосованием по российскому проекту резолюции Совета Безопасности. Сегодня мы наблюдали "двойные стандарты" "гуманитарных родителей" за благополучие сирийского народа", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по российскому проекту.

Он отметил, что Россия "пришла с огромным компромиссом в виде российской резолюции, но это оценено почему-то не было".

"Хотим задать риторический вопрос. Кто сегодня победил? Никто. А кто проиграл? Проиграли те самые сирийцы, о которых, как нас сегодня все заверяли те, кто заблокировал нашу резолюцию, они неустанно пекутся. Вы лишили сирийцев механизма оказания гуманитарной помощи. Не пытайтесь переложить ответственность за это на нас. Мы были готовы продлить механизм", - заявил Небензя.

В свою очередь постпред США при ООН Келли Крафт назвала последствия наложенного Россией и Китаем вето на западный проект катастрофическими.

"Это решение безрассудно, безответственно и жестоко. Сейчас в Сирии четыре миллиона человек зависят от трансграничного механизма гумпомощи ООН", - отметила она.

По мнению Крафт, у России "была четкая цель - заработать политические очки", Россия "хотела неудачи по вопросу гуманитарной помощи для Сирии".

Она назвала российский проект "плохим компромиссом".

Ее поддержали коллеги из Бельгии, Великобритании и Германии, заявив, что сегодняшний день является "печальным для Совета Безопасности и сирийского народа".

"Прошу Россию и Китай: не оставляйте сирийцев в беде", - сказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Его коллега из Великобритании Карен Пирс также назвала действия России лицемерными. "Я очень внимательно выслушала представителя РФ. Он сказал, что их мотивирует исключительно гуманитарный аспект. Это лицемерие", - сказала она.

"Моя британская коллега говорила о верхе лицемерия. Я с ней согласен. Только у нас другой взгляд на то, кто в этой ситуации был лицемерен. А мой германский коллега, теперь уже по традиции, пытался учить нас дипломатии и упрекал нас в отсутствии желания достичь компромисса", - ответил Пирс и Хойсгену Небензя.

Бельгийский постпред при ООН Марк Пекстен пообещал приложить свои усилия и попытаться выработать решение, которое позволит продолжать деятельность механизма.

"Мы все еще надеемся, что это возможно в ближайшие недели", - сказал он.

Пирс рассчитывает, что члены Совета вернутся к переговорам, так как 10 января истекает мандат. В беседе с журналистами она предположила, что последующие консультации вряд ли будут официальными.

В свою очередь американский постпред при ООН пообещала, что "Совет продолжит ежедневную работу, чтобы прийти к резолюции до 10 января".

Россия внесла проект документа по трансграничной гуманитарной помощи Сирии 16 декабря. Проект резолюции предлагал продление трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам на полгода, оставив два пропускных пункта из действующих ныне четырех. Кроме того, документ предполагал усиление отчетности о предоставляемой помощи.

Западный проект резолюции "гуманитарной тройки" - Бельгии, ФРГ и Кувейта - на ту же тему предполагал продление на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска.

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