Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 1:15

*** Россия выступила с инициативой созыва встречи

Нью-Йорк. 14 января. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН по инициативе России 20 января обсудит ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийском городе Дума, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при Всемирной организации Федор Стржижовский.

"Россия выступила с инициативой созыва встречи членов СБ ООН по "формуле Арриа" для обсуждения ситуации вокруг доклада ОЗХО

(Организации по запрещению химического оружия -ИФ) по инциденту в городе Дума (Сирия) 7 апреля 2018 года", - сказал он.

Стржижовский уточнил, что "темой встречи станет расследование этого инцидента Миссией ОЗХО по установлению фактов".

По его словам, заседание назначено на вторую половину дня по времени Нью-Йорка 20 января.

Инцидент с предположительным применением химического оружия в городе Думе близ Дамаска имел место 7 апреля 2018 года. По некоторым сообщениям, в результате погибло не менее 70 жителей.

Запад обвинил Дамаск в совершении химатаки на основе кадров, представленных организацией "Белые каски", и пригрозил военными ударами. Власти Сирии категорически отвергли эти обвинения.

В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в нечистоплотности ряд экспертов ОЗХО, готовивших доклад об инциденте с возможным применением химоружия в сирийском городе Дума, и выразил сомнения в непредвзятости руководства этой организации.

"Те факты, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад по сирийской Думе и по ряду других сомнительных историй, от этих фактов, конечно, никуда не деться", - заявил он.

"И мы очень рассчитываем, что и генеральной директор этой организации, и все остальные сотрудники будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от кого бы то ни было, от какого-либо государства конкретных инструкций. Пока мы сомневаемся, что эти принципы соблюдаются руководством Организации по запрещению химического оружия", - подчеркнул российский министр.

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