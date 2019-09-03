Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 21:41

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Нью-Йорк (ООН). 3 сентября. ИНТЕРФАКС - СБ ООН, под председательством РФ, планирует провести 25 сентября дебаты на министерском уровне, посвященные сотрудничеству ООН и ряда региональных организаций в сфере безопасности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"25 сентября у нас пройдут министерские дебаты под названием "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями для поддержания мира и безопасности", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к началу председательствования России в СБ ООН.

"Я рассчитываю на председательство (главы МИД РФ - ИФ) Сергея Лаврова на высокопоставленных встречах в рамках СБ ООН", - подчеркнул Небензя.

При этом он упомянул роль Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.

По словам Небензи, как и в предыдущие разы в ООН будут приглашены председатели соответствующих организаций для брифинга СБ ООН; также ожидается присутствие генсека ООН Антониу Гутерриша.

Он отметил, что на следующий день, 26 сентября, также пройдут дебаты на уровне министров, посвященные миру и безопасности в Африке.

Говоря о графике работы СБ ООН под председательством РФ в сентябре, Небензя перечислил, в частности, брифинг и консультации по Ливии и по санкциям в отношении этой страны и дебаты по проблеме сирийского химоружия 4 сентября, дебаты 9 сентября об операциях ООН по поддержанию мира, консультации по ситуации в Йемене 16 сентября.

19 сентября ожидается обсуждение политического процесса и гуманитарной ситуации в Сирии. При этом Небензя выразил надежду, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен также примет участие в мероприятии.

Кроме этого, до 20 сентября ожидается принятие резолюций с продлением мандатов Миссии ООН по содействию Афганистану и Миссии ООН по поддержке Ливии, отметил российский постпред.

1тэ тг

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