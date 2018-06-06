СБ ООН призывает к немедленному выводу тяжелых вооружений из Донбасса
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Нью-Йорк (ООН). 6 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН осуждают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня на востоке Украины, а также использование тяжелых вооружений и призывают к скорейшему прогрессу в выполнении Минских соглашений, говорится в принятом заявлении председателя СБ.
"Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность недавним ухудшением положения в плане безопасности в восточной части Украины и тяжелыми последствиями такого ухудшения для гражданского населения", - говорится в документе.
Подчёркивается, что члены Совета "осуждают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц".
В заявлении содержится призыв "к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений в соответствии с принятыми положениями Минских соглашений".
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Интерфакс