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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 16:57 06.06.2018 - 16:57

Нью-Йорк (ООН). 6 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН осуждают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня на востоке Украины, а также использование тяжелых вооружений и призывают к скорейшему прогрессу в выполнении Минских соглашений, говорится в принятом заявлении председателя СБ.

"Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность недавним ухудшением положения в плане безопасности в восточной части Украины и тяжелыми последствиями такого ухудшения для гражданского населения", - говорится в документе.

Подчёркивается, что члены Совета "осуждают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц".

В заявлении содержится призыв "к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений в соответствии с принятыми положениями Минских соглашений".

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