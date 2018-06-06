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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 17:18 06.06.2018 - 17:18

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Нью-Йорк (ООН). 6 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН осуждают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня на востоке Украины, а также использование тяжелых вооружений и призывают к скорейшему прогрессу в выполнении Минских соглашений, говорится в принятом заявлении председателя СБ.

"Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность недавним ухудшением положения в плане безопасности в восточной части Украины и тяжелыми последствиями такого ухудшения для гражданского населения", - говорится в документе.

Подчёркивается, что члены Совета "осуждают продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц".

В заявлении содержится призыв "к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений в соответствии с принятыми положениями Минских соглашений".

Совбез также рекомендовал всем сторонам вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и осуществить все меры, согласованные в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы, в целях достижения скорейшего прогресса в выполнении Минских соглашений.

15 членов Совета в заявлении напомнили "о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины" и подчеркнули "необходимость строгого соблюдения резолюции 2202,в которой был одобрен "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений"".

"Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции 2166, касающейся инцидента, в ходе которого был сбит самолет, выполнявший рейс MH17", - отмечается в документе.

Кроме того, Совет Безопасности заявил о своей полной поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвал "все стороны содействовать ее работе, в том числе обеспечивать ей безопасный и надежный доступ на всей территории Украины, необходимый для выполнения ее мандата, и гарантировать безопасность ее персонала и защиту ее имущества".

Члены Совета также "с удовлетворением отметили работу учреждений ООН, направленную на преодоление трагической гуманитарной ситуации в восточной части Украины", и подчеркнули "необходимость наращивания усилий по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".

Франко-германский проект заявления председательств СБ ООН был принят в среду по российской инициативе.

30 мая в ходе заседания СБ ООН по ситуации на востоке Украины Россия предложила членам Совета принять заявление председателя в поддержку Минских соглашений.

В тексте российского проекта говорилось о подтверждении членами СБ резолюции 2202 2015 года, одобрившей комплекс мер по выполнению Минских соглашений, и содержался призыв к обеспечению "полного, всестороннего и последовательного выполнения комплекса мер, включая всеобъемлющее прекращение огня".

1 июня постпред РФ при ООН и председатель СБ в июне Василий Небензя в ходе пресс-конференции выразил надежду на принятие "сбалансированного заявления председателя по Украине". Он также не исключил возможности объединения предложенного РФ проекта заявления и проекта документа, представленного европейскими странами.

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