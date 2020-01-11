*** Доставка помощи будет осуществляться через два КПП, а не четыре как раньше

Нью-Йорк (ООН). 11 января. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.

Документ поддержали 11 стран, воздержались 4 страны - Россия, Китай, Великобритания и США. Никто из членов СБ не стал голосовать "против" компромиссной резолюции, чтобы не накладывать вето, которое бы прекратило действие механизма.

Прежде чем проголосовать по проекту документа, члены Совета провели почти двухчасовые закрытые консультации.

"Резолюция принимается под номером 2504", - заявил постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи, председательствующий в Совете Безопасности в январе.

"Российская Федерация воздержалась при голосовании по проекту, представленному соавторами, с одной единственной целью - не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу - единственной провинции, которая еще действительно нуждается именно в таком формате доставки грузов. И нам по-прежнему неясно, почему сразу несколько делегаций на протяжении всего это времени категорически отказывались включаться в переговоры по нашему альтернативному проекту. Чем он не подходил в субстантивном плане, мы так до сих пор и не услышали. Ведь, по сути, мы сейчас вышли ровно на ту же схему", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по проекту.

Накануне стало известно, что Бельгия и Германия, курирующие гуманитарное досье в Совете, внесли проект резолюции по продлению механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию до 10 июля 2020 года, сохранив при этом три трансграничных перехода - два на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава") и один на границе с Ираком ("Эль-Ярубия").

Россия, в свою очередь, представила свою версию этого документа, которая предполагала доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании ("Аль-Рамата"). Механизм также предлагалось продлить до 10 июля.

Однако в пятницу перед голосованием по двум проектам - российскому и западному - Германия и Бельгия внесли новый документ - еще один проект резолюции, который был в итоге принят членами СБ. По двум первым проектам голосования не было.

Согласно тексту принятой резолюции, Совет Безопасности продлевает механизм на шесть месяцев, сохранив только два трансграничных перехода - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" и исключив переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком - "Аль-Рамата" и "Эль-Ярубия".

В отличие от предложенного Россией проекта, в принятой резолюции в шестом оперативном пункте содержится просьба к генеральному секретарю ООН предоставить Совбезу к концу февраля 2020 года доклад о возможности использования альтернативных способов пересечения границы в Эль-Ярубии для доставки по прямым маршрутам гумпомощи, включая медикаменты и хирургические материалы, нуждающимся на всей территории Сирии.

Перед голосованием по документу Небензя предложил устно поправку к данному пункту резолюции.

"Мы предлагаем исключить из нынешнего текста слова в конце этого параграфа "и в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости" и заменить их следующей фразой: "и в соответствии с руководящими принципами чрезвычайной гуманитарной помощи", как это предписано резолюцией ГА ООН 46/182", - заявил российский постпред при ООН.

Однако в ходе голосования поправка не набрала необходимых девяти голосов - только три члена Совбеза ее поддержали.

В принятой резолюции подчеркивается, что более 11,1 млн человек в Сирии нуждаются в гумпомощи и отмечается, что ситуация в стране "будет ухудшаться в отсутствие политического решения сирийского конфликта".

20 декабря члены Совета не смогли прийти к компромиссному решению по продлению механизма - Совбез провел голосование по российскому и западному проектам резолюций, однако первый не набрал необходимых девяти голосов, а на второй Россия и Китай наложили вето.

1йф бм

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