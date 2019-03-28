Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 16:16

Нью-Йорк (ООН). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Члены СБ ООН в четверг приняли резолюцию, направленную на усиление борьбы с финансированием терроризма.

Документ, вынесенный на голосование по инициативе Франции, был одобрен единогласно.

Согласно газете "Фигаро", в тексте резолюции, в частности, говорится, что страны должны иметь "национальное законодательство и регламенты, которые предусматривают уголовное наказание и санкции" для тех, кто использует или имеет намерение "прямо или косвенно" финансировать террористическую деятельность.

Заседание СБ ООН в четверг проходит под председательством главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Выступая на заседании, министр отметил, что терроризм представляется "серьезным вызовом". При этом он указал, что ошибочно полагать, что терроризм побежден.

"Самой большой ошибкой было бы полагать, что терроризм побежден тогда, когда уничтожены территориальные притязания. ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) не исчезли. Они адаптируются", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.

Его слова прозвучали на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что группировка ИГ (запрещена в РФ) потеряла последние оплоты в Сирии и Ираке.

Д.Трамп в минувшую пятницу показал журналистам лист бумаги с картами Ирака и Сирии. На одной из них, как пояснил президент, обозначена территория, которую контролировала ИГ на момент президентских выборов в США в ноябре 2016 года. Эта карта заполнена красным цветом, обозначающим ИГ. "А вот ИГ сейчас", - заявил президент, показывая на вторую, пустую карту.

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