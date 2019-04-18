Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 10:25

Нью-Йорк (ООН). 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН проведёт в четверг заседание по ситуации в Ливии, созванное по инициативе Германии.

Согласно расписанию Совбеза на сайте ООН, заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 мск). Консультации пройдут за закрытыми дверями.

Ранее на этой неделе Великобритания вынесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Ливии, призывающей к полному прекращению боевых действий в стране.

Согласно сообщению агентства Associated Press, ознакомившегося с текстом резолюции, проект резолюции призывает все стороны вооруженного конфликта в стране вернуться к "диалогу под эгидой ООН для поиска взаимовыгодного политического решения кризиса в Ливии".

В документе отмечается, что военные действия "угрожают стабильности в Ливии" и оказывают негативное влияние на перспективы национального диалога и достижения политического решения.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на Ливийскую национальную армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои ведутся в пригороде ливийской столицы.

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