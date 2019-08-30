Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 2:40

Нью-Йорк (ООН). 30 августа. ИНТЕРФАКС - Совет безопасности ООН в четверг проголосовал за продление миротворческой миссии в Ливане из-за обострения ситуации в районе ливано-израильской границе.

Проект резолюции, за которую проголосовали члены СБ ООН, был подготовлен Францией. В соответствии с документом, около 10 тыс. миротворцев из Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) останутся в стране еще на год. Миссия была сформирована в марте 1978 года.

В резолюции отмечается, что нарушение режима прекращения боевых действий может привести к новому конфликту в регионе.

Совбез осудил все случаи нарушения "голубой линии" (фактическая демаркационная линия между двумя странами).

На этой неделе была отмечена военная активность в воздушном пространстве дух стран. Так, ливанцы со своей территории обстреляли израильские беспилотники, а Израиль нанес удары с воздуха по позициям Народного фронта освобождения Палестины на территории Ливана и медиа-центру движения "Хезболла" в пригороде Бейрута.

В связи с этим, СБ ООН призвал все заинтересованные стороны "проявлять максимальное спокойствие и сдержанность".

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