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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:19 18.05.2018 - 13:19

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Свадьба принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл обойдется в сумму порядка 2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) без учета расходов на поддержание безопасности, свидетельствуют оценки люксового агентства по организации свадеб Aimee Dunne.

В среднем расходы на организацию свадьбы в Великобритании составляют $37 тыс., сообщает CNBC.

Расходы на еду и напитки, по оценкам Aimee Dunne, составят порядка $680 тыс. В эту сумму, в частности, войдут различные закуски и десерты, в том числе и свадебный торт, который, как стало известно ранее, будет лимонным с бузиной.

Всего порядка 600 гостей ожидается на обеденном приеме и ужине, и еще порядка 2,64 тыс. простым британцам будут предложены чай и горячие закуски на площадке перед Виндзорским замком.

"Будет много шампанского и виски", - говорит Эйми Данн, основатель агентства.

По ее оценкам, на долю еды и напитков придется четверть всех свадебных расходов пары.

Еще порядка $400 тыс. будет стоить стеклянный шатер, который планируется построить для свадебного приема, отмечает Э.Данн.

Свадебное платье Меган Маркл от дизайнеров британского бренда Ralph & Russo может стоить порядка $270 тыс., считает Э.Данн. Это стандартная цены для королевских свадеб, говорит она.

Ранее газета The Telegraph написала, что стоимость платья составит порядка $135 тыс. Одежда принца Гарри на церемонии, вероятно, "будет неброской", отметила Э.Данн.

М.Маркл, вероятно, сменит наряд к вечеру, как и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в ходе их свадьбы, состоявшейся в 2011 году.

Еще порядка $130 тыс., как ожидается, будет потрачено на цветы. С учетом масштаба и размаха свадебной церемонии, услуги команды флористов по оформлению Виндзорского замка, вероятно, будут достаточно дорогими.

Основная часть остального бюджета уйдет на развлечение гостей, полагает Э.Данн. По информации Кенсингтонского дворца, на приеме по случаю бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл будет выступать Королевский хор под руководством Карен Гибсон, а также 19-летний виолончелист Шеку Канне-Мэйсон.

Кроме того, по данным различных СМИ, на свадьбе могут присутствовать Элтон Джон, группа Spice Girls, певица Адель и другие звезды.

Кольца для пары, традиционно, будут отлиты из валийского золота, пишет британский сайт Bridebook.

Э.Данн также закладывает в общую сумму расходов затраты, связанные с логистикой, поскольку столь масштабная свадьба требует серьезной подготовки.

Королевская семья уже сообщила, что оплатит "ключевые аспекты бракосочетания", в том числе "церковную службу, музыкальное сопровождение, цветы, оформление и организацию приемов".

Меган Маркл, как ожидается, приобретет свадебное платье на собственные средства.

На обеспечение безопасности принца и его избранницы, а также гостей свадебной церемонии будет потрачено $40,1 млн или более, пишет Bridebook.

Эти расходы, вероятно, в основном лягут на плечи налогоплательщиков, отмечает CNBC. Свадьба принца Уильяма и Кэйт Миддлтон потребовала расходов на обеспечение безопасности на уровне $27 млн.

Согласно оценкам британской консалтинговой компании Brand Finance, свадьба, запланированная на 19 мая, принесет британской экономике порядка 1,05 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд).

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