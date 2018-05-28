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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 18:23 28.05.2018 - 18:23

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что по сведениям, полученным ею от министров иностранных дел Македонии и Греции, наметился реальный прогресс для преодоления спора относительно названия бывшей югославской республики.

"Это обнадеживающая информация, конечно. Но пока еще ничего не заключено. Вы знаете, я оптимистка, и когда речь идет о Балканах, я еще большая оптимистка, чем обычно. Но я сказала бы, что нужно действовать поэтапно", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам, отвечая в понедельник на пресс-конференции на вопрос о спорной ситуации между двумя странами и европейской перспективе Македонии.

"Мы говорили и повторяли, - продолжила Ф.Могерини, - что хотим содействовать и оказывать помощь соглашению, которое могло бы быть достигнуто в течение ближайших дней или недель. Европейский союз будет неизменно готов поддержать обе стороны".

Она выразила мнение, что такой подход позволит не только активизировать решение вопросов в отношениях двух стран, но и во всей Европе. Это окажет позитивное влияние и в целом на всемирную среду, считает она.

"Этот вопрос о названии поднимается давно. Он создал множество разногласий, сложностей. Если есть реальная политическая воля, реальное политическое мужество прийти под эгидой ООН и благодаря помощи ЕС к конкретному дипломатическому результату по столь сложному вопросу, тогда можно будет сказать, что это позитивный сигнал, и это также покажет, что дипломатия, переговоры, многосторонний подход оправдывают себя", - сказала Ф.Могерини.

Она также выразила надежду, что в свое время эта договоренность будет одобрена Советом ЕС, что откроет путь к переговорам о вступлении Македонии в Евросоюз.

При этом Ф.Могерини напомнила, что Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры со Скопье на базе реформ, которые были реализованы и которые надо еще продолжать реализовывать. Таков, по ее словам, ключ к открытию переговоров.

"И я вам напоминаю также, что открытие переговоров - это только начало долгого пути", - предупредила глава европейской дипломатии.

При этом она отметила, что "сам факт этой хорошей новости по вопросу названия будет очень приветствоваться международным сообществом и Евросоюзом".

Греция соглашалась на перспективу вступления Македонии в ЕС только на условиях изменения названия этой страны.

Представители Греции и Македонии в середине января возобновили переговоры по урегулированию разногласий из-за названия македонского государства.

Этот спор продолжается уже почти 30 лет. После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

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