Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:50

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данные статистики в ФРГ по числу зараженных коронавирусом дает повод для осторожного оптимизма, но необходимо быть бдительными и соблюдать существующие ограничения общественной жизни.

"Новое развитие цифр распространения вируса дает очень осторожную надежду на то, что рост несколько смягчается и число инфицированных в настоящее время несколько снижается", - сказала Меркель журналистам в четверг по итогам правительственного заседания по теме коронавируса.

Общее число зараженных в Германии по данным института Роберта Коха на 9 апреля составляет 108 тысяч 202 человека. 2 тысячи 107 человек умерли.

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