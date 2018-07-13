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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 19:11 13.07.2018 - 19:11

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Свидетельств тому, что действия 12 сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.

"Нет утверждений (в обвинительном заключении - ИФ), что преступный сговор повлиял на подсчет голосов или повлиял на результаты выборов", - сказал Р.Розенстайн, его выступление транслировал канал Си-Эн-Эн.

"В обвинительном заключении нет утверждений об этом (влиянии на выборы - ИФ), и это не в нашей зоне ответственности", - сказал Р.Розенстайн.

В пятницу США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью хакерской атаки в отношении компьютерных сетей Демократической партии США в ходе предвыборной компании 2016 года в США. Обвинения предъявлены в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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