Свидетельств влияния действий 12 сотрудников разведслужб РФ на выборы в США 2016 года нет - Розенстайн
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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Свидетельств тому, что действия 12 сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет, заявил в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.
"Нет утверждений (в обвинительном заключении - ИФ), что преступный сговор повлиял на подсчет голосов или повлиял на результаты выборов", - сказал Р.Розенстайн, его выступление транслировал канал Си-Эн-Эн.
"В обвинительном заключении нет утверждений об этом (влиянии на выборы - ИФ), и это не в нашей зоне ответственности", - сказал Р.Розенстайн.
В пятницу США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью хакерской атаки в отношении компьютерных сетей Демократической партии США в ходе предвыборной компании 2016 года в США. Обвинения предъявлены в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
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Интерфакс