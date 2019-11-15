Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 11:18

Лондон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.

"Свидетельств этому нет", - сказал Джонсон в эфире BBC.

В ответ на вопрос о том, почему власти Великобритании до сих пор не опубликовали доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, Джонсон заметил, что он не видит причины ускорять процесс публикации.

"Я не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности, только потому что проходят выборы", - сказал Джонсон.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще четвертого ноября. В докладе утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе страны из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

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