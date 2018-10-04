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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 18:59 04.10.2018 - 18:59

Москва/Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Последняя атака хакеров на WADA и МОК произошла в 2016 году, после этого организации усилили защиту, сообщает WADA.

"Нет свидетельств попыток взлома систем WADA с 2016 года", - сказал "Интерфаксу" главный менеджер WADA по медиа-отношениям Джеймс Фиджеральд в четверг.

Он сообщил, что в 2016 году во время Олимпиады в Рио хакеры атаковали почтовые ящики сотрудников WADA и МОК, что привело к компрометированию паролей спортсменов от системы АДАМС (система, в которую спортсмены вносят данные о своем местонахождении для доступа сотрудников допинг-контроля).

После этого WADA серьезно усилила защиту своих систем, и новых попыток взлома не было.

Минюст США ранее в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе, на МОК, WADA, CAS. Сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) был атакован анонимными хакерами во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но сработала защита, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь суда Мэтью Риб.

1ас бп

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