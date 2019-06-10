Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 21:02

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США в понедельник в беседе с журналистами исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.

По его словам, свидетельств этому нет.

Ранее в понедельник спасательная служба Нью-Йорка сообщила о том, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building - здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить.

Из здания была проведена эвакуация.

Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

На месте происшествия работают сто команд медиков, спасателей, а также полиция.

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