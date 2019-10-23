Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 13:09

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула важность свободной навигации и безопасности в Черном море.

"Мы должны сохранять Черное море открытым, мы должны сохранять свободную навигацию и обеспечивать его роль в экономике всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - заявила Хатчисон в среду в ходе телефонного брифинга.

"Черноморский регион очень важен для НАТО и всех наших стран, а также всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - добавила она.

Она отметила, что тема безопасности черноморского региона является одной из важных тем на встрече министров обороны стран НАТО на этой неделе.

1ви

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!