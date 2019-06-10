Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 1:48

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, был информатором ЦРУ, который несколько раз встречался с оперативниками агентства перед своей смертью, сообщает The Wall Street Journal.

"Была связь между разведывательным агентством США и мистером Кимом (Ким Чен Намом - ИФ)", - заявил изданию осведомленный источник.

По его данным, Ким Чен Нам, который жил в последние годы в Макао, отправился в Малайзию, чтобы встретиться со своим контактом в ЦРУ в феврале 2017 года.

Отмечается, что сводный брат лидера КНДР встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения во время многодневной остановки на острове Лангкави.

Издание добавляет, что на момент своей смерти Ким Чен Нам не жил в Северной Корее несколько лет, и, вероятно, контактировал с разведывательными службами многих стран, в том числе Китая.

Газета также подчеркивает, что многие страны рассматривали его как возможного преемника на посту руководителя Северной Кореи. Однако, по данным издания, американская разведка пришла к выводу, что он не подходит для этой роли.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года. В убийстве обвинялись гражданка Индонезии Сити Айсия и вьетнамка Доан Тхи Хыонг. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

1вз ад

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