Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 19:29

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно в пятницу, при этом сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил в плюсе третью неделю подряд.

Значение Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличилось на 0,3%, до 387,14 пункта. По итогам недели индикатор вырос на 2%.

Британский индекс FTSE 100 вырос в пятницу на 0,2%, германский DAX - на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB по итогам сессии опустились менее чем на 0,1%.

Поддержку европейским рынкам на этой неделе оказали ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая, а также события в Великобритании, показавшие, что страна хочет избежать выхода из ЕС без соглашения (no-deal Brexit).

Ранее на этой неделе министерство торговли Китая сообщило, что представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для возобновления торговых переговоров.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в пятницу заявил, что считает возможным изменение хода переговоров США и Китая в лучшую сторону.

По его мнению, "что-то позитивное" может выйти из переговоров, которые пройдут в начале октября в Вашингтоне.

"Страсти утихают, и мы ведем очень и очень важную дискуссию по всем вопросам", - заявил он в интервью CNBC.

Тем временем, Палата лордов - верхняя палата британского парламента - в пятницу поддержала законопроект, препятствующий выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Ранее этот документ уже одобрила Палата общин, теперь его должна подписать королева Елизавета II, после чего он приобретет силу закона.

Следующим этапом противостояния вокруг Brexit станет намеченное на понедельник голосование в Палате общин по вопросу о проведении в Великобритании досрочных выборов.

С соответствующим предложением выступил ранее глава британского правительства Борис Джонсон. Изначально он хотел провести выборы до ныне действующего крайнего срока по Brexit - 31 октября 2019 года, однако парламент не поддержал предложение. Кроме того, в Палате общин одобрили законопроект, согласно которому Джонсон должен попросить ЕС перенести Brexit до 31 января 2019 года. Премьер же заверяет, что не хочет просить об этом Брюссель и нацелен в любом случае на выход из ЕС 31 октября.

"Рынки продолжают скакать, и волна позитивных новостей привела к закрытию "коротких" позиций", - цитирует агентство Bloomberg главного инвестиционного директора Colombo Wealth SA Альберто Точчио.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на некоторое ослабление американского рынка труда. Число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Статистическое управление Европейского союза в пятницу повысило оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале до 1,2% в годовом выражении с 1,1%. Повышение ВВП относительно предыдущего квартала составило 0,2%, что совпало с предварительными данными.

Индикаторы 17 из 19 основных отраслевых групп Stoxx Europe 600 завершили торги в пятницу в плюсе. Лидерами роста стали акции ирландского производителя продуктов питания Glanbia (+7,8%), а также United Internet (+7,4%), Thyssenkrupp (+4,7%).

Среди компаний индекса, акции которых подешевели, - французская фармкомпания Ipsen (-5,4%), норвежская Telenor (-3,4%) и Enagas (-3,7%).

В Великобритании подорожали акции фармкомпаний AstraZeneca (+1%) и GlaxosmithKline (+0,8%), во Франции - Safran (+3,6%), LVMH (+0,9%) и Schneider Electric (+1,3%), в Германии - Adidas (+1,5%).

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