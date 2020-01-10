Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 20:55

*** Глава дипломатии ЕС не увидел в американских санкциях против Ирана угрозы для INSTEX

(Расширенная версия, добавлен подзаголовок)

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - В ЕС выразили готовность сохранить СВПД при условии, что Иран будет придерживаться договоренностей по соглашению, сообщил в пятницу высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы готовы поддерживать это соглашение (СВПД), но для этого необходимо, чтобы Иран выполнял свои обязательства", - заявил Боррель журналистам по итогам Совета ЕС на уровне глав МИД.

Ему был задан вопрос, как он намеревается спасать СВПД, тогда как во время заседания Совета ЕС министерство финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Ирана, которые затронут и специальный механизм расчетов INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), созданный в поддержку СВПД.

"INSTEX - это механизм, который был задуман, чтобы позволить экономические транзакции с Ираном, не подвергая американским санкциям участников этих транзакций. И в этом плане ничего не изменилось", - отметил Боррель.

"Но, чтобы поддерживать жизнь СВПД, нужно, чтобы Иран выполнял свои обязательства", - повторил глава дипломатии ЕС.

Ранее в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей стали и алюминия.

"Первым делом президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную и горнодобывающую отрасли", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

Он отметил, что новые меры предполагают в случае необходимости дальнейшее расширение санкций в отношении иных секторов иранской экономики.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организаций и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он.

По словам министра, эти меры позволят лишить Тегеран миллиардов долларов потенциальных прибылей.

"В-третьих, мы предпринимаем действия против восьми высокопоставленных иранских лиц, которые способствовали дестабилизирующей активности иранского режима и имели отношения к удару баллистическими ракетами в минувший вторник", - добавил Мнучин.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

1ви ар 1ов бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!