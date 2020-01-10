Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 20:10

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - В ЕС выразили готовность сохранить СВПД при условии, что Иран будет придерживаться договоренностей по соглашению, сообщил в пятницу высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы готовы поддерживать это соглашение (СВПД), но для этого необходимо, чтобы Иран выполнял свои обязательства", - заявил Боррель журналистам по итогам Совета ЕС на уровне глав МИД.

Ранее в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей стали и алюминия.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

1ви ар

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