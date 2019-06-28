Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Задача сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий пока решена, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"По крайней мере, на ближайшее время текущая задача обеспечения сохранения СВПД и нахождения путей для решения наиболее острых проблем, связанных с его выполнением, - эта задача решена. Видимо, с оценкой "удовлетворительно"", - сказал Рябков по итогам переговоров на уровне политдиректоров участников ядерной сделки в пятницу.
"Я не хотел бы сейчас давать прогнозы относительно того, что произойдет в среднесрочной перспективе или дальше - слишком много факторов влияет на происходящее, много неизвестных", - отметил он.
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