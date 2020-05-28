Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 15:03

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - От десяти до 15 человек погибли в результате двух атак в Афганистане боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг, передают западные и афганские СМИ.

По данным афганского телеканала Tolo news, одна из атак произошла в провинции Парван. Согласно информации нескольких источников канала, в ходе атаки погибли от семи до десяти сотрудников сил безопасности Афганистана. Боевики напали на КПП в этой провинции, затем между ними и силами безопасности произошли столкновения.

У талибов тоже есть потери, заявили источники канала, но их точное число неизвестно.

Еще одна атака произошла в городе Фара, где боевики обстреляли пост полиции, там погибли тоже около семи человек.

Накануне закончилось перемирие между талибами и силами безопасности Афганистана, которое было заключено на три дня в честь завершения Рамадана.

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