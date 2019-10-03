Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 10:58

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 12 человек погибли в ходе протестов в Багдаде за последние два дня, свыше 800 получили ранения, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее сообщалось о трех погибших и порядка 250 пострадавших.

По данным агентства Associated Press, несколько сотен человек вышли в четверг на акцию протеста в Багдаде, силы безопасности Ирака пытаются разогнать их слезоточивым газом и предупредительными выстрелами.

Рано утром в четверг в городе объявили комендантский час, чтобы "обеспечить мир", а также "защитить протестующих от провокаторов, которые совершают нападения на сотрудников сил безопасности" и наносят урон государственной собственности.

Протестующие, несмотря на действующий комендантский час, собрались на центральной площади Тахрир. Они заявили, что будут выходить на акции, невзирая на запреты властей.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирака в ходе демонстрации открывали предупредительный огонь в попытках рассеять демонстрантов, вышедших на акции протеста в центре Багдада. Кроме сотрудников сил безопасности, в иракской столице были дислоцированы военнослужащие.

Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг.

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