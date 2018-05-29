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Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция Бангладеш ликвидировала более 100 предполагаемых наркодилеров и арестовала несколько тысяч человек за последние две недели в рамках борьбы с распространением наркотических средств, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным изданий, еще 10 торговцев наркотиками были застрелены рано утром во вторник. В правоохранительных органах заявили, что большинство арестованных и убитых имели при себе оружие и пытались открыть огонь по стражам порядка в момент задержания.

В общей сложности 102 наркодилера были ликвидированы и 12 тыс. арестованы, начиная с середины мая. СМИ отмечают, что это было сделано в рамках операций против распространения популярного в Бангладеш дешевого наркотика из кофеина и метамфетамина, который попадает в страну из Мьянмы.

Действия полиции Бангладеш раскритиковали в Национальной комиссии по защите прав человека, которая выразила обеспокоенность по поводу соответствия действий полиции требованиям местных законов.

тэ ар

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Интерфакс