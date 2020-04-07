Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 16:15

Берлин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Швеции, где власти не применяют жестких мер по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 114 случаев смерти зараженных во вторник, общее число умерших от COVID-19 в этой стране достигло 591 человека, сообщают во вторник местные СМИ.

В общей сложности, в стране выявили свыше 7,6 тыс. случаев заражения COVID-19. Всего в Швеции проживают около 10 млн человек.

Среди мер, которые предприняли в стране, запрет на собрания более 50 человек, тогда как во многих европейских странах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая при этом дистанцию.

Этот подход вызывает критику за рубежом. В частности, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты жесткие меры по сдерживанию заболевания. К настоящему моменту в Дании скончались 203 человека, заражение подтвердилось у 1,4 тыс. человек. В Финляндии скончались 34 человека, заражение выявили у 2,3 тыс.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение продлить на месяц, до 13 мая ограничения в перемещении людей и пересечении границы в связи с распространением эпидемии коронавируса. В ночь на 11 апреля будет приостановлено пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией.

Ужесточаются правила карантина, прежде всего на границах с Норвегией и Швецией. Здесь будут разрешены только необходимые для общества поездки. Пересекающие границы должны иметь при себе справку от работодателя. После пересечения границы с этими государствами люди должны будут оставаться в условиях, соответствующих карантину, в течение двух недель.

Правительство Финляндии обратилось также к Швеции с просьбой инструктировать и проверять медицинский персонал на предмет лучшей защиты, чем в настоящее время.

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