Свыше 120 районов Сирии находятся под иранским контролем, там созданы военные базы - представитель сирийской оппозиции
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Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В Сирии более 120 районов, которые контролируют проиранские силы и где находятся иранские военные базы, утверждает глава Сирийской оппозиционной Комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.
"Существует примерно 123 района, где находятся иранские силы, раньше эти районы занимала оппозиция, затем туда пришли иранцы, там уже созданы военные базы", - сказал он на пресс- конференции, демонстрируя карту страны, на которой обозначены эти районы.
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Интерфакс