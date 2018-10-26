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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:38 26.10.2018 - 12:38

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В Сирии более 120 районов, которые контролируют проиранские силы и где находятся иранские военные базы, утверждает глава Сирийской оппозиционной Комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири.

"Существует примерно 123 района, где находятся иранские силы, раньше эти районы занимала оппозиция, затем туда пришли иранцы, там уже созданы военные базы", - сказал он на пресс- конференции, демонстрируя карту страны, на которой обозначены эти районы.

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