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Дели. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщают в воскресенье местные СМИ.
Еще более 400 человек получили ранения.
По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов - три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.
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