Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 9:15

(обновленная версия)

Дели. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Еще более 400 человек получили ранения.

По последним данным, произошло в общей сложности шесть взрывов - три взрыва в отелях, и еще три - в церквях.

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