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Свыше 20 полицейских и военных Афганистана погибли в ходе атак и столкновений с талибами

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - Около 20 военнослужащих и сотрудников полиции Афганистана погибли при нападении талибов на армейские и полицейские посты в провинции Багдис на северо-западе страны, сообщают в понедельник западные СМИ.

Кроме того, порядка 10 военнослужащих и полицейских получили ранения. В результате столкновений также ликвидированы около 15 талибов, не менее 10 получили ранения.

Члены движения "Талибана" (запрещено в РФ) атаковали посты полицейских и военных поздним вечером накануне.

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