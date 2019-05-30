Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 21 человек погиб, и еще 30 получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика в мексиканском штате Веракрус, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Среди жертв - 17 туристов-паломников, также погибли пассажиры в грузовике.

По данным местных властей, после столкновения оба транспортных средства загорелись, а автобус перевернулся на бок, и выход из него оказался заблокирован.

ДТП произошло в гористой местности на шоссе, соединяющем города Акасинго и Сьюдад Мендоса.

Предположительно, причиной автокатастрофы стала неисправность тормозов туристического автобуса.

1эф

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта