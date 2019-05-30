Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 10:30

Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 21 человек погиб, и еще 30 получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика в мексиканском штате Веракрус, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Среди жертв - 17 туристов-паломников, также погибли пассажиры в грузовике.

По данным местных властей, после столкновения оба транспортных средства загорелись, а автобус перевернулся на бок, и выход из него оказался заблокирован.

ДТП произошло в гористой местности на шоссе, соединяющем города Акасинго и Сьюдад Мендоса.

Предположительно, причиной автокатастрофы стала неисправность тормозов туристического автобуса.

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