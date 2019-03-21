Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 19:32

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Британские вооруженные силы привели в состояние готовности специальную группу военнослужащих в ядерном бункере, принадлежащем Минобороны Великобритании, на случай Brexit без соглашения с ЕС, сообщает в четверг телеканал Sky News.

Операция по антикризисному урегулированию, названная Operation Redfold, началась в понедельник 18 марта. В течение следующей недели масштабы данной операции продолжат расти, отмечает телеканал.

По его данным, в операции задействованы 3,5 тыс. военнослужащих, которые должны будут помогать властям в том случае, если Великобритания покинет ЕС в следующую пятницу- 29 марта - без соглашения.

Военнослужащих могут задействовать для доставки продовольствия, топлива и других товаров в страну и по всей Великобритании. При этом команда из 200 военнослужащих готова на бензовозах доставлять топливо на автозаправочные станции, если потребуется.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо она направила в Брюссель. В четверг его рассмотрит саммит ЕС.

Однако в четверг британская газета "Гардиан" сообщала со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов проект решения саммита ЕС, что участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая.

1кю аю ав

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