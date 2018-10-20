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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 17:22 20.10.2018 - 17:22

Дубай. 20 октября. ИНТЕРФАКС - В Афганистане проходят выборы в нижнюю палату парламента страны, передает в субботу телеканал "Толо ньюс".

Порядка 5 тыс. избирательных участков открыты на 32 из 34 афганских провинций, кроме Кандагара и Газни. В этих двух провинциях голосование не проводится из соображений безопасности.

В нижней палате парламента Афганистана - 249 мест, списки голосования включают в себя около 2,7 тыс. кандидатов. По последним данным, свыше 2 млн избирателей уже отдали свои голоса.

Ранее на выборах проголосовал президент Афганистана Ашраф Гани и призвал население страны проявить активность и отдать свои голоса.

Между тем, по словам министра внутренних дел Афганистана Ваиса Ахмада Бармака, за день голосования произошло 192 инцидента, в результате которых погибли мирные жители.

По информации афганского агентства "Пажвак", число жертв взрывов на всей территории страны в день выборов составило 44 человека. Кроме того, 238 человек получили ранения.

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