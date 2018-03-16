Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 9:52 16.03.2018 - 09:52

Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 43 человека получили травмы во время столкновения двух городских электричек, которое произошло поздно вечером в четверг в Кельне, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".

Причиной столкновения, вероятно, стало то, что водитель одной из электричек находился в алкогольном опьянении.

"Сотрудники полиции сообщили, что инцидент мог произойти по вине машиниста, который находился под действием алкоголя. Если это подтвердится, мы будем продолжать расследование далее", - приводит издание выдержки из заявления местной транспортной компании.

Все пострадавшие прошли обследование в близлежащем медицинском центре, один из них по-прежнему находится под наблюдением врачей.

Тэ эф

Neuer Inhalt Horizontal Line