Свыше 40 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Кельне
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Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 43 человека получили травмы во время столкновения двух городских электричек, которое произошло поздно вечером в четверг в Кельне, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд".
Причиной столкновения, вероятно, стало то, что водитель одной из электричек находился в алкогольном опьянении.
"Сотрудники полиции сообщили, что инцидент мог произойти по вине машиниста, который находился под действием алкоголя. Если это подтвердится, мы будем продолжать расследование далее", - приводит издание выдержки из заявления местной транспортной компании.
Все пострадавшие прошли обследование в близлежащем медицинском центре, один из них по-прежнему находится под наблюдением врачей.
Тэ эф
Интерфакс