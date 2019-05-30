Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 15:40

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Лондон получил от граждан различных европейских стран более 750 тыс. обращений на получение вида на жительство в Британии в связи с выходом страны из ЕС, сообщают британские СМИ со ссылкой на статистические данные.

Большинство обращений за первые четыре месяца 2019 года МВД Британии получило от граждан Польши - порядка 103 тыс.

Следом за ними идут граждане Румынии, они подали около 90 тыс. запросов, а также Италии - 71 тыс. Замыкают пятерку Португалия и Испания.

Изначально Британия планировала покинуть ЕС 29 марта, однако затем срок выхода был перенесен на 31 октября.

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