Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:21

Хмеймим. 27 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные отмечают высокое количество обстрелов в зоне деэскалации в районе сирийского Идлиба, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации вновь зафиксировано высокое количество обстрелов со стороны вооруженных группировок - 91", - сказал Боренков на брифинге в понедельник.

В частности, боевики обстреляли 15 населенных пунктов в провинции Латакия, двух районов города Алеппо, пяти населенных пунктов провинции Алеппо, 18 населенных пунктов в провинции Идлиб и четырех - в провинции Хама.

1ми ки

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